خلافات روسية تركية بعد وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت روسيا، عن نشوب خلافات مع تركيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان بعد وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ، وفقًا لقناة الغد.

واتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إقامة مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري مما أوقف معارك دارت لأسابيع بين قوات أذربيجان وقوات أرمنية في ذلك الجيب.

وناجورنو كاراباخ معترف به دوليا

كجزء من أذربيجان لكن يقطنه الأرمن.

واشتمل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ضمن لأذربيجان المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض، على نشر نحو ألفي جندي روسي لحفظ السلام في ناجورنو كاراباخ.

لكن المسؤولين الروس والأتراك لم يتفقوا بعد على تفاصيل آلية مراقبة الاتفاق وتريد تركيا، الحليف القوي لأذربيجان، أن يكون لها موقع مراقبة مستقل

لتعزيز نفوذها في منطقة تعتبرها أساسية لأمنها.

وقال المصدر التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أكبر خلاف في الرأي حاليا يتعلق بموقع المراقبة الذي ستقيمه تركيا داخل أذربيجان”.

وتابع قائلا: “تعتقد روسيا إن من غير الضروري أن تقيم تركيا موقع مراقبة في المنطقة بشكل مستقل عن مركز المراقبة المشترك. لكن هذا ضروري بالنسبة لتركيا”.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سوف تستمر في موسكو وأن تركيا تتوقع أن تتوصل في النهاية إلى حل وسط مع روسيا.

ولم يصدر تعليق على الأمر بعد من روسيا ولا أرمينيا أو أذربيجان.