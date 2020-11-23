بريطانيا: لدينا 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضد كورونا

أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، امتلاك بريطانيا 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضد كورونا، وسوف يتم تطعيم المواطنين به نهاية العام الجاري، وفقًا لقناة الغد.

قال كبير الأطباء في بريطانيا أن نجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بنسبة 90% لجامعة أكسفورد وشركة الأدوية البريطانية استرازينيكا، تقترب من نجاح لقاح شركة فايزر الأمريكية.

وأوضح أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيقدم خطة أمام البرلمان البريطاني ويناقش خلالها مدى فاعلية وجاهزية لقاح سترازينيكا.

وأشار إلى أن آلية التطعيم سوف تكون على مراحل، بداية بكبار السن من هم فوق الـ 80 عام، بداية شهر ديسمبر، والمواطنين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 65

إلى 70 عام ومن يعانون من أمراض مزمنة سيتم إعطائهم اللقاح في شهر يناير، على أن يحصل كافة البريطانيين على اللقاح قبل شهر أبريل من العام المقبل.

وأعلن مختبر “أسترازينيكا” البريطاني في بيان، اليوم الإثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وقال المختبر إنها نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل.