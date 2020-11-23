رومانيا تسجل 4 آلاف و207 إصابات جديدة بكورونا

سجلت رومانيا 4 آلاف و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و130 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" اليوم

الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات إثر الفيروس ارتفع إلى 10 آلاف و177 حالة.. فيما أصيب 422 ألفًا و825 شخصًا بالمرض المعدي منذ بداية الجائحة، تماثل من بينهم للشفاء أكثر من الثلثين.

وأصيب - حتى الآن - 6 آلاف و864 رومانيًا ممن يقيمون بالخارج بفيروس كورونا، توفي من بينهم 126 شخصًا.