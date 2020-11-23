روسيا: وقف إطلاق النار يتم الإلتزام به على طول خط التماس بأكمله في كاراباخ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال كوناشينكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين،: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ المهام في

إقليم ناجورنو كاراباخ بمناطق المسؤولية الشمالية والجنوبية، حيث تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمراقبة الوضع على مدار الساعة، والالتزام بوقف إطلاق النار من خلال 23 نقطة مراقبة.. مؤكدا أنه يتم الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في كاراباخ".

يُذكر أن إعلان وقف إطلاق النار الموقع في التاسع من نوفمبر الجاري ينص على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها التي وصلت إليها، وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ.