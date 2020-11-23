أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن موسكو سترسل تهنئة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما تتم تسوية جميع القضايا القانونية والإعلان عن النتائج الرسمية.
وقال بيسكوف، في تصريح له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية:"يجب إعلان الرئيس المنتخب، ويجب على الرئيس الحالي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، كما يجب استكمال جميع الدعاوى القضائية، فقط بعد ذلك سيتم تلخيص النتائج رسميًا".. مُردفا: "من الواضح أن هذا لم يحدث بعد".
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية حتى الآن، حيث يجب تسوية جميع القضايا القانونية. وأشار أيضًا إلى أن الكثيرين هنأوا هيلاري كلينتون في عام 2016، رغم أنه تبين بعد ذلك أن دونالد ترامب قد فاز في السباق الرئاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: موسكو ستهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية فور تسوية جميع القضايا القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.