ماليزيا تسجل 1884 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 1884 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ ظهور الفيروس.

وقالت الوزارة، إن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 337 حالة.

وكان عدد حالات الإصابة بالفيروس قد بلغ 1775 حالة في السادس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد أشهر من تسجيل حالات إصابة منخفضة بالفيروس.

وسجلت ماليزيا أكثر من 56 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ 25 يناير الماضي. وتم تسجيل 42 ألف تعافٍ.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 10 آلاف حتى 15 سبتمبر الماضي، قبل ارتفاع حالات الإصابة أولاً في ولاية صباح، أحد الولايتين الماليزيتين في جزيرة بورنيو.

ويعمل نحو مليون مهاجر من دول مجاورة في ولاية صباح، التي تعد مصدر إنتاج كبير لزيت النخيل، وقال المسؤولون، إن الهجرة غير القانونية مسؤولة جزئيا عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة.

وكانت الحكومة قد أعادت فرض بعض القيود، ولكن رفضت إعادة فرض إجراءات الإغلاق التي فرضتها في الفترة من 18 مارس حتى الرابع من مايو الماضيين، حيث قالت، إن ذلك سوف يسبب تكبد الاقتصاد خسائر بقيمة مليوني رينجيت (488 مليون دولار) يومياً.



