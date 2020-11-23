الكويت تسجل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140 ألفاً و 393 حالة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 868 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأشار المتحدث إلى وجود 80 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 670 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفاً و848 حالة.





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