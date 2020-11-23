إيران تسجل 12460 إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 453 حالة وفاة و12460 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 866 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 45 ألفاً و 255 حالة.

وأشارت إلى أن 5812 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 610 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.





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