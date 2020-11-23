الصين تطلق مسباراً لجلب صخور من القمر

سيف اليزيد - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» نقلاً عن معلومات من إدارة الفضاء الوطنية، أن الصين تعتزم إطلاق مركبة فضائية دون رواد إلى القمر بين الساعة الرابعة والخامسة من صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت بكين (2000: 2100 من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن ينطلق المسبار من إقليم هاينان جنوب البلاد، وتتمثل مهمته في العودة بصخور من القمر في أول محاولة من أي دولة لاستعادة عينات من هناك منذ سبعينيات القرن الماضي.

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