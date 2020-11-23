كندا تبدأ إغلاقاً لاحتواء تفشي كورونا

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دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في كبرى المدن الكندية، اليوم الاثنين في مسعى لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وحظرت تورونتو التجمّعات الخاصة في الأماكن المغلقة ووضعت حدا أقصى لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمشاركة في حفلات الزفاف والجنازات اعتبارا من منتصف الليل، بينما حذّر مسؤولون من احتمال وصول طاقة المستشفيات الاستيعابية إلى حدها الأقصى ما لم يتم القيام بتحرّك سريع.

وقال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد قبيل الإغلاق "كنت واضحا بهذا الشأن: الوضع خطير للغاية وهناك حاجة لبذل مزيد من الجهود".

وتوقّع المسؤولون بأن يتم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة خلال أسبوع في أنحاء كندا بحلول نهاية العام ما لم يتم فرض قيود جديدة، وهو عدد أكبر من إجمالي عدد الإصابات التي سُجّلت في أنحاء كندا منذ ظهور الوباء.