ماليزيا تغلق أكبر مصانعي القفازات في العالم بسبب «كورونا»

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أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في إفادة اليوم الاثنين، أن ماليزيا سوف تغلق مؤقتاً 28 مصنعاً لأكبر مصنعي القفازات المطاطية في العالم في ولاية سيلانجور، لتمكين العمال من الخضوع للفحص مع تزايد الإصابات بكورونا.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه تم تسجيل 1067 حالة إيجابية في مصانع «توب جلوف» في سيلانجور.

وسوف يتم غلق المصانع على مراحل، في خطوة تهدف لاحتواء انتشار الفيروس بين العمال.

يشار إلى أن شركة توب جلوف تشغل أكثر من 21 ألف موظف، وتنتج 90 مليار قفاز سنوياً في 750 خط إنتاج.