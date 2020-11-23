باكستان تسجل 2756 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت باكستان عن تسجيل 34 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7696 حالة وفاة اليوم الاثنين.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2756 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 376 ألفاً و929، حسبما ذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم الاثنين.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و216 ألفاً و955 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، و36 ألفاً و929 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 330 ألفاً و885 مريضاً في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1677 مريضاً في حالة حرجة.





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