هذه الدول كشفت عن مواعيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

بعد إعلان شركات موديرنا وفايزر وبيونتيك إلى جانب اللقاح الروسي ولقاحات أخرى تبصر النور في الأشهر المقبلة، عن فعالبة لقاحاتهم ضد فيروس كورونا، يتحضر العالم لاستيراد اللقاحات في أقرب فرصة ممكنة لبدء حملات التطعيم ضد الفيروس المستجد، للخروج من كابوس عاشت الدول في كنفه أشهر طويلة، ومن المتوقع أن يختفي الفيروس تماما مع بداية الصيف القادم.

وأعلنت 4 دول حتى الآن، عن خططها للبدء ببرامج تطعيم في بلدانها، بحيث يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل، بحسب ما أعلن كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19 في البيت الأبيض، منصف السلاوي.

ووفقا للتقارير، فإن 3 من هذه الدول الأربعة ستبدأ عمليات التلقيح والتطعيم لمواطنيها في وقت مبكر من ديسمبر، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

فقد كشف منصف السلاوي، وهو رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح كورونا، عن موعد تطعيم الأميركيين ضد وباء كوفيد-19، مشيرا، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إلى أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها بحلول مايو 2021.

وأوضح السلاوي أن موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض، يعني إمكانية تلقيح الأميركيين بحلول منتصف ديسمبر، وأنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف من الأميركيين بحلول مايو القادم.

أما في بريطانيا، فقد نقلت تقارير صحفية عن مصادر حكومية، أنه تم إبلاغ هيئة الصحة الوطنية البريطانية بأن تكون جاهزة لإدارة برامج التطعيم بحلول الأول من ديسمبر.

غير أن وزارة الصحة البريطانية رفضت التعليق على موعد إعطاء اللقاحات الأولى.

وكانت بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك، وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.