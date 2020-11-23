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لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، في حادث سير خطير بعد انقلاب سيارة إسعاف ضواحي مدينة ميسور.
وحسب مصادر محلية، فإن حادثة السير المذكورة تسببت في مصرع 3 أشخاص في عين المكان، كانوا على متن سيارة اسعاف، تابعة لجماعة سرغينة، متجهين إلى مركز مرضى القصور الكلوي، من أجل العلاج.
وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الحادث.
وجرى نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بولمان بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر كانوا في طريقهم إلى مركز مرضى القصور الكلوي.. مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة إسعاف ضواحي ميسور! – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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