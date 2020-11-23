شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نقلت ​قناة العربية​، عن ​وزير الخارجية​ السعودي فيصل بن فرحان نفيه حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين. تفاصيل لاحقا..

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