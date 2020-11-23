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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل رقماً مبشراً بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 355,489 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5,796 حالة.
وأكدت أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 343.816 حالة.
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