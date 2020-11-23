أثيوبيا تشتعل .. «تدمير مطار في هجوم خاطف» .. آبي أحمد يهدد بـ «هجوم نهائي»

ذكرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، الاثنين، أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت مطارا في مدينة أكسوم، بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وقالت محطة إذاعة "فانا" التابعة للدولة، إن قوات ما يعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" دمرت المطار الذي يخدم أكسوم، الواقعة شمال غربي ميكيلي، وهي مقصد سياحي شهير مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" للتراث العالمي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد دعا الجبهة إلى إلقاء السلاح بحلول الأربعاء، أو مواجهة "هجوم نهائي" على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.

من جانبه، اعتبر زعيم الجبهة، دبرصيون جبراميكائيل، أن المهلة كانت "ستارا" من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلاث جبهات، حسب وصفه.

ولم تصدر عن الجانبين أي ردود فورية على تعليقات الطرف الآخر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وخرج الصراع عن حدود تيغراي، إذ أطلق متمردو الإقليم صواريخ على إقليم أمهرة المجاور، وأيضا عبر الحدود على إريتريا.