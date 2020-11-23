إقامة الدورة 26 المهرجان الدولي للفيديو عن بعد.. ومسابقة حول “كورونا” ضمن البرنامج

اختارت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك – الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني، إقامة الدورة 26 للمهرجان الدولي لفن الفيديو الدار البيضاء عن بعد، تماشيا مع ما تفرضه الوضعية الوبائية لكورونا في المغرب.

وقررت الكلية إقامة مهرجانها في الفترة الممتدة ما بين 24 و26 نونبر الجاري تحت شعار “انحسار جسد، انعتاق روح” بعدما تم تأجيل عقد نفس الدورة في شكلها الحضوري، والتي كانت دولة كندا ضيف شرف فيها.

وأكد بلاغ دورة 2020 من المهرجان أنه تقرر تقديمها “عن بعد”، عبر مختلف وسائل التواصل، دون جمهور ودون فضاءات العروض.

وحسب المنظمين، فإن الدورة 26 من المهرجان غني تعرف مشاركة فنانين من أكثر من 25 دولة من كل القارات يقدمون أكثر من 50 عملا فنيا.

وستنظم في سياق المهرجان مباراة للشباب في المغرب والعالم لتقديم إبداعات في دقيقة (فيديو) “One minute corona Movie” حول كورونا وتداعياتها، وكيف تم التعامل معها في الحياة اليومية التي وسمت بدينامية جديدة، أو التي شهدت توقيف الحركة في الزمان والمكان عبر العالم.