كورونا.. لقاح أسترازينيكا ـ أكسفورد يثبت فعالية بنسبة 70 في المائة

أثبت لقاح “أسترازينيكا ـ أكسفورد” فعالية بنسبة 70 في المائة في الوقاية من كورونا، ليكون بذلك ثالث لقاح يتم الإعلان عن فعاليته لمكافحة الفيروس.
وجاء ذلك في بيان لمختبر أسترازينيكا البريطاني، للكشف عن فعالية اللقاح، الذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” اليوم الاثنين.
وقال المختبر، في بيان، إن النتائج، التي كشفها “مؤقتة”، وتعود إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة، والبرازيل.
وأخيرا، أعلن تحالف شركتي “فايزر”- “بيونتيك”، و”موديرنا” الأمريكية عن لقاحين فعالين بنسبة 90 في المائة، و95 في المائة، الأمر الذي كان كافيا لبث التفاؤل في العالم، حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من اللقاح بملايين الجرعات.
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