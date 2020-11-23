الركود يمس قطاع الصيد البحري.. تراجع الكميات المفرغة من البحار بنسبة 4% في 9 أشهر الأولى من السنة

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري أن الكميات المصطادة، والمفرغة من منتوجات الصيد الساحلي، والتقليدي، بلغت ما مجموعه 905 آلاف و171 طنا، مسجلة تراجعا بنسبة 4 في المائة.

وذكر المكتب الوطني للصيد البحري، في مذكرة ترصد البيانات المتعلقة بالصيد الساحلي، والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لمنتوجات الصيد البحري والتقليدي المصطادة، والمفرغة، خلال الفترة المذكورة، انخفضت بنسبة 9 في المائة، لتستقر عند 5.26 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب كل نوع، سجلت الكميات المصطادة من المحار، والأسماك الصطحية انخفاضا بنسبة 26 في المائة، لتستقر عند 2379 طنا، و7 في المائة، لتستقر عند 779 ألفا و410 طنا.

وسجلت كميات الطحالب البحرية، والصدفيات، والسمك الأبيض زيادة على التوالي 69 في المائة، و34 في المائة، و17 في المائة، و11 في المائة.

وفي المقابل، كشف المكتب أنه تم إفراغ ما مجموعه 888 ألفا و553 طنا من منتجات الصيد الساحلي، والتقليدي في مداخل الموانئ المتوسطية، بانخفاض بلغ 4 في المائة عند، متم شتنبر الماضي.

وبدورها، انخفضت الكميات المصطادة، والمفرغة في الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 13 في المائة لتستقر عند 16 ألفا و618 طنا.