العثماني يوجه نداء إلى المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح ورفع المخزون الوطني

نظمت مصالح رئيس الحكومة، صباح اليوم الاثنين، حملة تبرع بالدم، وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضمن المتبرعين، من موظفين، وأطر، ومساعدين، وأعوان.

وأكد رئيس الحكومة أن الخطوة المذكورة تأتي تلبية لواجب التضامن الوطني، واستجابة لحاجة موجودة في مراكز تحاقن الدم، التي تعرف بعضها نقصا في المخزون من هذه المادة الحيوية، خصوصا بسبب ظروف كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.

ووجه رئيس الحكومة دعوة إلى عموم المواطنات، والمواطنين لكي يبادروا بالتبرع بالدماء، لإنقاذ الأرواح، ومساعدة المرضى، والرفع من المخزون الوطني من الدم.

وكانت مراكز تحاقن الدم قد حذرت من نفاذ مخزونها من الدم، خلال الجائحة، داعية كافة المواطنين إلى المبادرة، لإنقاذ أرواح آخرين بتبرعهم.