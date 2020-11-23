سجن سلا يحتضن استوديو لتوفير التعليم عن بعد للطلبة النزلاء – صور

أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج العمل في الأستوديو متعدد الوظائف، لتوفير التعليم عن بعد للطلبة النزلاء، من خلال استضافة أساتذة لإلقاء محاضراتهم.

وقالت المندوبية نفسها، اليوم الاثنين، إن العمل في الاستوديو متعدد الوظائف، الذي أُحدث في السجن المحلي سلا 2، والذي يدخل في إطار برنامج عمل تم توقيعه مع المعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار (DVV)، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، لتنفيذ برامج تأهيلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، انطلق، نهاية الأسبوع الماضي.

ويهدف الأستوديو المذكور بالأساس إلى ضمان توفير التعليم عن بعد لفائدة الطلبة من نزلاء المؤسسات السجنية، من خلال استضافة مجموعة من الأساتذة الجامعيين لإلقاء محاضراتهم، ليتم بثها بصفة مباشرة داخل المؤسسات السجنية المعنية، حيث انطلقت عملية استقبال الدروس عن بعد في السجن المركزي للقنيطرة، في مرحلة أولى، في أفق تعميم المشروع على باقي المؤسسات السجنية.

وسيستغل الأستوديو المذكور من أجل تسجيل إبداعات النزلاء في مختلف المجالات الفكرية، والفنية، والثقافية تحت إشراف أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فضلا عن تنزيل برامج تأهيلية بشراكة مع مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.

يذكر أن عملية إعطاء الانطلاقة قد تمت بحضور كل من الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمديرة الجهوية لمنطقة شمال إفريقيا للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، إضافة إلى نائب رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط.