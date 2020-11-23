توفي، مساء أمس الأحد، نائب رئيس جهة في بني ملال خنيفرة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد في إحدى المصحات الخاصة في الرباط.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بالنائب الأول لرئيس جهة بني ملال – خنيفرة شفيق راشد في الخمسينيات من عمره، حيث كان يرقد بقسم العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وسجلت جهة بني ملال – خنيفرة 56 حالة مؤكدة جديدة، منها11 حالة في إقليم الفقيه بن صالح، وحالة واحدة في إقليم خنيفرة، و10 حالات في إقليم بني ملال، و34 حالة في إقليم خريبكة، مع تسجيل 3 وفيات، منها حالتا وفاة في إقليم بني ملال، وواحدة في إقليم الفقيه بن صالح.
وقد تجاوز عدد المصابين بفيورس كورونا في جهة بني ملال – خنيفرة 13415 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 345 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. كورونا تنهي حياة نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة ووفيات الجهة ترتفع إلى 345 ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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