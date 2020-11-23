مقرب من الناصري: تعافى من كورونا وغادر المصحة

كشف مصدر مقرب من الفنان سعيد الناصري مستجدات الحالة الصحية لهذا الأخير، الذي غادر المستشفى، بعد تخلص جسمه من الفيروس.

وقال المنسق الإعلامي لسعيد الناصري، ليلة أمس الأحد: “درءً لأي إشاعة وفي إطار محاربة “الفايك نيوز”، فإن الفنان سعيد الناصري على قيد الحياة الله يخليه لعائلتو الكبيرة والصغيرة عكس ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث نفسه:” لم يعد الناصيري مصابا بكورونا بعدما بينت التحاليل ذلك، تداعيات المرض أجبرته على البقاء تحت التنفس الصناعي إلى حين أن يقرر الأطباء إزالته.. وأنه غادر المصحة في اتجاه منزله لاستكمال العلاج من التداعيات”.

واعتذر الناصري من الإعلاميين، الذين حاولوا الاتصال به دون جدوى، موضحا أن حالته لا تسمح له بالحديث كثيرا عبر الهاتف.

يذكر أن الناصري أعلن إصابته بفيروس كورونا، ليلة السبت الماضي، موضحا أنه يرقد في المصحة منذ 25 يوما.