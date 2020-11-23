وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بن سلمان

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السعودية، أمس الأحد، وأجرى محادثات سرية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة إسرائيلية، اليوم الاثنين.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس وكالة الاستخبارات، يوسي كوهين، رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة، التي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل، وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إسرائيل، الأسبوع الماضي يومين، المحادثات.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو، ويوسي كوهين “توج ها إلى السعودية، والتقيا بومبيو، وبن سلمان في مدينة نيوم”. وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أيضا، معلومات متطابقة.

وتأتي الزيارة المذكورة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات، والبحرين الحليفتين للسعودية.

ووقعت هذه الاتفاقيات، منتصف شتنبر الماضي، في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، وردد مسؤولون أمريكيون، وإسرائيليون، منذ ذلك الوقت، عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل. وبالفعل، أعلنت الخرطوم، في أكتوبر الماضي، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، و”إنهاء حالة العداء بينهما”، لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية، الممتد لعقود، والذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.