شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يهدد البرلمان الهندي والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الهند - حسب تصريحات مسؤل حكومي - وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.

وسجلت نيودلهي أمس الأحد ما يزيد على 6700 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى زيادة يومية بين المدن الكبرى. وأظهرت بيانات وزارة الصحة‭‭‭ ‬‬‬الهندية اليوم الاثنين تسجيل 44059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 9.14 مليون حالة.