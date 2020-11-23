شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية البحرينية تحقق فى إصابة مودعات مركز الابعاد بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الداخلية البحريني ، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في إصابة عدد من المودعات بمركز الإبعاد بفيروس كورونا ، حيث ستقوم اللجنة بالتحقيق في مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.

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