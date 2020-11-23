الثالثة خلال 4 أشهر.. زيارة مرتقبة لعقيلة صالح إلى روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام المقبلة، لبحث المستجدات السياسية في البلاد.

وقال المستشار الإعلامي في البرلمان فتحي المريمي، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن صالح سيزور خلال الأيام القريبة القادمة روسيا، بناء على دعوة من موسكو.

وأضاف أنه سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا.

وتعد هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب الليبي هي الثالثة خلال أقل من 4 أشهر، بعد زيارتين في يوليو/ تموز الماضي، تناول خلالها الأزمة الليبية وجهود وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وتتواصل في ليبيا، الاثنين، أعمال الملتقى السياسي، والذي يعقد افتراضيًا، عبر منصة التواصل "زوم"، بعد فشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق البلاد ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد تقدم بعض المشاركين بشكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.