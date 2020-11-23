إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد وسائل إعلام عبرية، أن وفدا إسرائيليا غادر، اليوم الإثنين، في طريقه إلى السودان، استعدادا لتوقيع اتفاق السلام الذي توصل له البلدان.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "غادر وفد إسرائيلي متوجها إلى السودان اليوم لإجراء محادثات قبل توقيع الاتفاقيات بين البلدين".



ولم تكشف الهيئة العامة للبث عن أسماء الوفد الإسرائيلي.

وسبق ذلك لقاء بين سفيري إسرائيل والسودان في الأمم المتحدة، جلعاد أردان وعمر صديق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن نهاية الشهر الماضي، توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة، سينضم الجميع لهذه الاتفاقيات.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

ووفق البيان، أكد قادة السودان وإسرائيل، على إقامة علاقات كاملة بين البلدين، وإنهاء حالة العداء بينهما.

كما اتفقا على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

في هذه الأثناء، قال الصحفي في "يديعوت أحرونوت" إيتاي بلومنتال، إن الطائرة التي توجهت للخرطوم، "تقل وفدا إسرائيليا صغيرا برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز"، لبحث التعاون بين الدولتين، وتمهيد الطريق لوصول وفد أكبر".