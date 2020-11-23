اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش بمطار بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الاثنين أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال المنسق العام الإداري في تنظيم داعش أبو نبأ في مطار بغداد قادما من أحد الدول العربية.

وقال رسول في تصريح صحفي إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ اليوم عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال /أبو نبأ/ المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد إجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد.

وذكر أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات أبو نبأ وتم اعتقاله بمطار بغداد، حيث كان يعمل في تنظيم داعش والقاعدة وأن جهاز مكافحة الإرهاب ماض في تنفيذ عملياته لملاحقة عناصر داعش.