المغرب يعلن تفكيك خلية لتنظيم داعش وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المغرب اليوم الإثنين، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة أكادير 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط.



وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 عناصر أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي، وفقا للعين.

وأشار البيان إلى أن الخلية كانت تنشط بمدينتي إنزكان وآيت ملول، في ضواحي أكادير.

وأوضح أن التحريات الأولية أكدت أن زعيم الخلية قام، مع مشاركيه، بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم "داعش" قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

كما أفادت إجراءات البحث والتتبع بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية، ومواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ"داعش" بعدد من الدول الأجنبية.

ووفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني (المخابرات المدنية)، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز أسلحة بيضاء، كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف.