شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إصابة محتجزات بسبب مخالفات التأشيرات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، أن عدداً من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات أصبن بفيروس «كورونا».

وقالت دائرة «الجنسية والجوازات» في وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على «تويتر»، إن «عدداً من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة، أصبن بفيروس «كورونا»، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع».

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: إصابة محتجزات بسبب مخالفات التأشيرات بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.