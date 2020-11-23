شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 58.61 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب ما يربو على 58.61 مليون بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389031 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 58.61 مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.