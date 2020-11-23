شكرا لقرائتكم خبر عن حليف لترامب: حملتك تسبب حرجاً وطنياً.. وحاكم ميريلاند: وكأننا في «جمهورية موز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي كريس كريستي في مقابلة مع قناة «إيه بي سي»، الأحد، إن أفعال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل إحراجاً وطنياً، فيما قال حاكم ولاية ميريلاند، لاري هوغان لشبكة «سي إن إن » إن جهود حملة ترامب المستمرة لإلغاء نتائج الانتخابات «بدأت تظهر وكأننا جمهورية موز».

وحض كريستي، الذي يعد أحد الحلفاء البارزين لترامب، الرئيس الأمريكي على الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، والتوقف عن محاولاته لتغيير الأمر.

ويرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، وذلك على رغم خسارته دعوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا.

ورفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب، بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا. ووصف القاضي الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات». وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الولاية للتصديق في وقت لاحق يوم الاثنين على فوز بايدن. ويتقدم الرئيس الديمقراطي المنتخب هناك بأكثر من 80 ألف صوت.

وقال كريستي في مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» على قناة «إيه بي سي»، إن «سلوك الفريق القانوني للرئيس (ترامب) سبب إحراجاً وطنياً»، مشيراً إلى أن «حملة ترامب كانت تناقش في بعض الأحيان أمر تزوير الانتخابات خارج المحكمة، لكن عندما يدخلون قاعتها، لا يدعون بالتزوير ولا يناقشون فيه».

وأضاف أنه «من مؤيدي الرئيس. صوت له مرتين. لكن الانتخابات لها عواقب، ولا يمكننا الاستمرار في التصرف وكأن ما حدث هنا لم يحدث».

وخص بالنقد سيدني باول، المحامية التي ظهرت مع الفريق القانوني لترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، والتي قالت من دون تقديم أدلة، إن أنظمة التصويت الإلكترونية حولت الملايين من بطاقات الاقتراع إلى بايدن، وأنه فاز أيضاً بفضل «المال الشيوعي». لكن حملة ترامب أصدرت يوم الأحد بياناً تنأى بنفسها فيه عن باول، قائلة إنها «تمارس القانون بمفردها، وليست عضواً في فريق ترامب القانوني».

من جهته قال حاكم ولاية ميريلاند ، لاري هوغان لـ «سي إن إن» إن «الجهود المستمرة لحملة ترامب من أجل إلغاء نتائج الانتخابات، بدأت تظهرنا وكأننا جمهورية موز».

وكتب هوغان في منشور على «تويتر» إن على ترامب «التوقف عن ممارسة الغولف والتنازل».