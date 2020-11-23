شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج سياحي ترفيهي لأعضاء الثقة للمعاقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت اللجنة الاجتماعية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة برنامجاً سياحياً ترفيهياً، لأعضائه من ذوي الإعاقة بعنوان «خمسة × خمسة»، ضمن برامج النادي للعودة التدريجية لأنشطة وبرامج النادي.

وأوضحت مريم الشحي عضوة مجلس إدارة نادي الثقة، رئيس اللجنة الاجتماعية أن البرنامج يهدف إلى العودة التدريجية للأنشطة الترفيهية والرحلات لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة والخروج في رحلات في الأماكن السياحية المفتوحة، بعد الانتهاء من فترة الحظر وما سببته من مشاكل نفسية لأعضاء النادي، وخاصة من الحالات التي تعاني ضعف العلاقات الاجتماعية بعد أن كان النادي هو المتنفس لهم، يخرجون من خلاله طاقاتهم، ويندمجون مع أقرانهم في المجتمع.

وأضافت بأن البرنامج يشمل إقامة رحلات إلى الأماكن السياحية بالدولة مثل شاطئ الممزر وجبل جيس وسد الرفيصة في خورفكان وحديقة شيص، كما عمدت اللجنة إلى أن يكون كل رحلة بها عدد خمسة أعضاء فقط، ليتم الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعضاء، كما وجهت الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين على توفير كافة عوامل الدعم من أجل إنجاح البرنامج، وتحقيق الهدف منه.