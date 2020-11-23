شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة» يجدد عقد خليفة الحمادي لمدة خمس سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الجزيرة عن تجديد عقد مدافعه الدولي خليفة الحمادي ابن الـ22 عاماً لمدة 5 سنوات مقبلة، وأكد النادي في بيانه الصادر عنه أن اللاعب وقّع على عقد يبقيه في استاد محمد بن زايد حتى 2025، بعد أن أثبت الحمّادي نفسه لاعباً رئيسياً في تشكيلة النادي والمنتخب الإماراتي منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل ثلاث سنوات عندما كان عمره 19 عاماً.

وينضم خليفة الحمادي بذلك إلى نخبة كبيرة من خريجي أكاديمية الجزيرة الموجودين في الفريق الأول هذا الموسم والذين وضعت فيهم إدارة النادي الثقة للاعتماد عليهم في مختلف مسابقات الموسم، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية في النهاية، حيث يعتبر الجزيرة من أكثر أندية الدولة رفداً للمنتخبات بالمواهب والكفاءات في مختلف المراكز.

وقال الحمّادي: «أنا فخور بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، إنه حلم يتحقق بالفعل، أود أن أشكر إدارة النادي، وجميع المسؤولين فيه على ثقتهم ودعمهم المتواصل، لقد نشأت وتعلمت في النادي، وكلي سعادة وامتنان للفرص التي حصلت عليها والتي ما زال يقدمها لي نادي الجزيرة، لدينا فريق رائع ويسعدني أن أكون جزءاً منه، وأتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات القادمة، للتعبير عن شكري وعرفاني للثقة العالية التي منحها النادي والجماهير لي».

من جهته قال مادس دافيدسين مدير الرياضة في الجزيرة: «يعتبر خليفة من أفضل اللاعبين الشباب في الإمارات، ويواصل تطويره المذهل وإظهار قدرته بشكل أسبوعي، إنه جزء أساسي من فريق المدرب مارسيل كايزر، ونحن سعداء بتمديد عقده ونتطلع إلى مستقبل مشرق حافل بالنجاحات والألقاب».

جدير بالذكر أن الحمّادي شارك في جميع مباريات نادي الجزيرة في دوري الخليج العربي هذا الموسم، إضافة إلى المشاركة في مواجهات المنتخب الوطني أمام منتخبي طاجكستان، والبحرين هذا الشهر.