شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. صارع تمساحاً من أجل «جرو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لرجل شجاع في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنقذ جرواً صغيراً من بين فكي تمساح هاجمه في بحيرة فورت مايرز، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وقالت الشبكة إن المواطن الأمريكي ريتشارد ويلبانكس (74 عاماً) تدخل لإنقاذ الكلب الصغير الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، حين سحبه تمساح إلى بركة ماء. ونقلت عن ويلبانكس وصفه للموقف بأنه كان مفاجئاً، حيث خرج التمساح من الماء وأمسك بالجرو بسرعة «صاروخية».

وأوضحت «سي إن إن» أن ردّ فعل ويلبانكس كان سريعاً وتمثّل بالانقضاض على التمساح، وإجباره على تحرير الجرو.

وأضافت على لسان ويلبانكس أن «فتح فكي التمساح كان صعباً للغاية»، مشيرة إلى أن ويلبانكس تلقى لقاحاً للكزاز لتعرض يديه لجروح، في حين يتمتع الكلب بصحة جيدة بعد فحص أطباء بيطريين له.

واختتم ويلبانكس كلامه بأن «التماسيح جزء من النظام البيئي، ولست مؤيداً لأي تغيير قد يؤثر سلباً فيها».

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