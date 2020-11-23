تايلور سويفت «فنان العام» للمرة السادسة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الجمهور تايلور سويفت، للفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية الذي أقيم على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس وسط قيود صارمة بسبب «كورونا».

ورغم غيابها عن الحفل، صوّت الجمهور،الأحد، لفوز سويفت بالجائزة للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

كما فاز الكنديان جاستن بيبر، وذا ويكند، بثلاث جوائز لكل منهما.

وحصد بيبر جائزة أفضل فنان لموسيقى «البوب​​/الروك» وجائزتي أفضل تعاون وأفضل أغنية لموسيقى الريف عن عمل «10000 ساعة» مع المغنيين دان + شاي. ونال ذا ويكند جائزة أفضل فنان لموسيقى «البوب/الروك»، وأفضل ألبوم لموسيقى «سول آر آند بي» عن عمله «أفتر أورز»، وأفضل أغنية لموسيقى «سول آر آند بي» عن أغنية «هارتلس».

وبيكي جي، التي ينحدر أبواها من أصل مكسيكي، حصدت جائزة أفضل فنانة لاتينية، وأهدتها للعمال المهاجرين. وفازت فرقة «بي.تي.إس» الكورية بجائزتي أفضل فرقة وأفضل مجموعة موسيقية لموسيقى «البوب/روك».

وأدت مغنية الراب ميجان ذي ستاليون للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، إذ قدمت أغنية «بودي»، ونالت لاحقاً جائزة أفضل أغنية لموسيقى «الراب/هيب هوب» عن أغنية «واب» مع كاردي بي، لكنها خسرت جائزة أفضل فنان صاعد التي انتزعتها مغنية لوس أنجلوس دوجا كات، ومعها جائزة أفضل فنانة لموسيقى «سول آر آند بي».

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