شكرا لقرائتكم خبر عن انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون رغم تدابير «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة أممية، الاثنين، أن التباطؤ الصناعي الناجم عن أزمة تفشي «كورونا» لم يخفف الارتفاع القياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو من غازات الدفيئة المساهمة بصورة أساسية في احترار المناخ. وبحسب النشرة السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجوّ سجلت ارتفاعاً كبيراً في 2019 واستمر المنحى عينه في 2020.

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