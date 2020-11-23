شكرا لقرائتكم خبر عن السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن ينطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعداداً للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي سينطلق بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تنظيم السباق التمهيدي الأول يوم الجمعة المقبل.

ويضم السباق التمهيدي الأول شوطين، الشوط الأول خصص لمتسابقين دون سن الـ 29 والشوط الثاني لمتسابقين فوق سن الـ30.

وتأتي السباقات التمهيدية لدعم المواطنين، وتشجيعهم على تدريب وتضمير الهجن وركوبها، وخوض مضامير السباقات لاستدامة موروث عريق تحرص الإمارات على تبوّؤ مركز الريادة فيه، وصونه وحفظه كجزء من التراث الثقافي غير المادي للدولة.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى النجاح الذي حققته هذه السباقات التمهيدية التي تمت إضافتها على أجندة البطولات، وأفادت: «أطلقنا السباقات التمهيدية العام المنصرم؛ بهدف تشجيع فئة عمرية واحدة (ما فوق 30 سنة)، إلا أننا وجدنا إقبالاً واسعاً من قبل الشباب. لذا، أضاف المركز شوطاً ثانياً ليمنح فرصاً متساوية لكافة المشاركين في سبيل رفع مستوى الأداء والحرفية لديهم، وزيادة وتيرة المنافسات في السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً، وسيقام في 29 يناير القادم. كما حرص المركز على زيادة قيمة الجوائز من خلال الشوط الجديد، وترسيخ نهجه في استهداف فئة الشباب، وتحفزيهم لشراء الهجن وتربيتها وخوض الماراثون السنوي وباقي السباقات الموسمية التي تشتهر بها الإمارات».

وسينطلق السباق التمهيدي الأول عصر الجمعة، في الساعة 4 مساء، في دورة المرموم بدبي، وتبلغ مساحة السباق 4 كيلومترات، ورُصدت جوائز نقدية لكل شوط بقيمة 50 ألف درهم ليرتفع سقف الجوائز للشوطين في السباق التمهيدي الواحد إلى 100 ألف درهم.

أما السباق التمهيدي الثاني، فسيقام في 25 ديسمبر/كانون الأول القادم، لمسافة 6 كيلومترات، ويتكون أيضاً من شوطين وخصص للفئتين العمريتين (دون 29 سنة وفوق 30 سنة).

