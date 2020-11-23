شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تبرز جماليات الخط العربي وفنونه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقيم هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية»، عبر منصة «زوم» في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين، ندوة افتراضية ثقافية متخصصة تحت عنوان «تاريخ الخط العربي»، يحاضر فيها الفنان الإماراتي محمد التميمي، ودعت الهيئة جميع المهتمين لحضور الندوة والاستفادة من تجارب الفنانين المشاركين ومعارفهم الغنية حول فن الخط العربي وأساليبه المختلفة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات «جلسات ملهمة» المندرجة تحت إطار «برنامج الفنون التشيكلية» للشهر الحالي، حيث تتيح «دبي للثقافة» من خلالها الفرصة أمام المواهب الإبداعية الواعدة والمهتمين بالفنون التشكيلية من جميع الأعمار والجنسيات في الإمارات العربية المتحدة لتنمية مواهبهم وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، فاتحة لهم آفاقاً للتعبير عن فضاءات إبداعاتهم واستكشافها.

وفي هذا الصدد، أكد خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، أهمية مثل هذه الندوات في إحياء فن الخط وحمايته وتنميته وتعريف أفراد المجتمع بمضامينه العميقة، وإبراز الأفكار الأصيلة المرتبطة بهوية الثقافة الإسلامية التي يشكل فن الخط العربي أحد أهم مقوماتها.

وأضاف: «تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على تاريخ فن الخط العربي، وجمالياته، وإبراز استخدامه في التصاميم الفنية المعاصرة، مع الحفاظ على أصوله المتجذرة في الثقافة المحلية والإسلامية الأصيلة، ما يعزز حضوره وجاذبيته لدى الجمهور على اختلاف ثقافاته. فضلاً عن دعم حضور اللغة العربية والفنون المرتبطة بها، بما ينسجم مع الاهتمام الذي توليه إمارة دبي ودولة الإمارات للغة العربية، بوصفها أداة رئيسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، وتعبر عن القيم الأصيلة والثقافة العربية».

وتتناغم هذه المبادرة مع محاور خريطة طريق «دبي للثقافة» الاستراتيجية المحدّثة من حيث تحفيز المشاركة الفعالة من جميع أفراد المجتمع، وخلق بيئة داعمة للمواهب ومحفزة لإبراز طاقاتهم، عبر إتاحة المجال أمامهم للتفاعل مع تجارب الفنانين والاستفادة من تجاربهم.