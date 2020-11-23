شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب ترصد توافد مئات الناخبين على لجان بنى مزار بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجان بنى مزار بمحافظة المنيا شهدت توافد المئات من الناخبين، فى الساعات الأولي من اليوم الأول، وذلك بالمرحلة الأولي من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وأنه من المتوقع زيادة أعداد الناخبين في الساعات القادمة من اليوم.

وأضافت غرفة العمليات في تقرير لها ، أن المواطنين أشادوا بتأمين اللجان وانتشار قوات الشرطة لحماية الناخبين، كما أكد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدم وجود مخالفات جثيمة من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.

و لفتت غرفة العمليات الى حرص مواطنو أسوان علي الذهاب للجان الانتخابات، في الدقائق الأولي من اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بالجولة الثانية لانتخابات النواب 2020، حيث اصطف المواطنون في انتظار أدوارهم للوصول إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشحين بإرادة حرة، تعكس زيادة الوعي لديهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي. ونتوقع زيادة الأعداد في الساعات القادمة.

تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.



























