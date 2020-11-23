شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لحقوق الإنسان" تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنها تتابع مجريات الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى يخوض فيها 220 مرشحًا على 110 مقاعد بالدوائر الفردية، وتضم جولة الإعادة 47 دائرة انتخابية فى 13 محافظة بالمرحلة الأولى، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.

وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان لها، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، جرت على مدار يومى 24 و25 أكتوبر 2020، بإشراف قضائى كامل بلغ 1200 قاض شارك فى الانتخابات، مع وجود تشديد من المستشارين على الإجراءات الاحترازية، واتباع الإجراءات الإدارية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: "هذا ويحق لـ 33 مليون و472 ألف مواطن مصري بإدلاء صوتهم الانتخابي من المسجلين في قاعدة البيانات في المرحلة الأولى، وقد شارك منهم 9 مليون و69 ألف في الانتخابات بواقع 28.06 % نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية، منها مليون صوت باطل ، وتشارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مراقبة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في (10) محافظات بإجمالي (750) متابع".