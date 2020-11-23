شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من السيدات على لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب، إقبالا كثيفا من السيدات على التصويت فى معظم اللجان الانتخابية الموزعة على مراكز المحافظة، حيث تحرص المرأة المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وكان ذلك واضحا فى كافة الاستحقاقات السابقة.

فى نفس سياق قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا فى محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا سيدلون بأصواتهم فى 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة..

وانطلقت اليوم الاثنين مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومى الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.