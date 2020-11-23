منظمة هيومان رايتس الأمريكية تنفذ توجيهات الجماعة الإرهابية وسياستها التحريضية ضد مصر

نشر موقعي (دويتشه فيلا-دويتشلاند فونك) الالمانيين خبرين تحت عنوان (تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر) واستعراض تصريحات المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس وواتش الأمريكية بانتقاد تنفيذ الأحكام، والإشارة إلي ترحيب المنظمات الدولية بالخطاب الذي وجهه البرلمانين الأوروبيين الي القيادة السياسية للمطالبة بإحترام حقوق الانسان بالافراج عن ما يسمي (بسجناء الرأي).

بالاضافة الى بث الاذاعة التابعة لقناة (ARd) الالمانية برنامجا إذاعيًا بعنوان (مصر تحت السيسي-الثورة المنكوبة) تضمن تراجع الحريات بالبلاد مقارنةً بفترة حكم الرئيس السابق محمد حنسي مبارك وأن الكثير من المواطنين المعارضين للنظام يتم إيداعهم في السجون او إجبارهم علي مغادرة البلاد.

من الواضح مما سبق تبنى الموقعين والقناة لتوجيهات جماعة الإخوان الإرهابية والقوي الاثارية والمناهضة والدول ذات التوجهات المناوئة خاصةً دولتي (قطر-تركيا) .

ومن الواضح أيضا أن جرائم جماعة الأخوان وسياستها التحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية وسعيها الدائم لتشويه صورة البلاد في الخارج، أصبح حرية رأي لدى تلك القنوات التي تسعي لتخريب البلاد وتنفيذ أجندات خبيثة ضد الدولة المصرية.