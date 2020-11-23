شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الخليل والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل، فيما اعتقلت اثنين آخرين من مخيم العروب. كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة كفر نعمة، غرب رام الله، بعد داهمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت كلا من: صالح عطايا واستولت على مركبته الخاصة، ومحمد عمر خويرة، وراسم اشتية، وعلي طه، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

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