شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف قيادي داعشي بارز في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 أعلن العراق اليوم الإثنين، توقيف المنسق الإداري العام لتنظيم داعـش الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحي رسول، في بيان له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن بلاده نجحت في توقيف القيادي الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي.

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