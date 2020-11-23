شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تعقد الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الخارجية في النيجر والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري، الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، والتي تستضيفها جمهورية النيجر في العاصمة نيامي.

وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن جدول أعمال الدورة الـ 47 يتضمن الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ابرزها: القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضايا في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى.

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