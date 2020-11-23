اخبار العالم

وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلن في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الاسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة من مرض عضال .

 

وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي في العاصمة نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

 

ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007 .

 

وتولى ولد الشيخ عبد الله  عدة حقائب حكومية على فترات متفاوتة، بينها منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد، ثم وزيرا للمياه والطاقة، ووزيرا للاقتصاد والصيد البحري.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"