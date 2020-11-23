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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
أعلن في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الاسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة من مرض عضال .
وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي في العاصمة نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا عن عمر ناهز الـ 82 عاما.
ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007 .
وتولى ولد الشيخ عبد الله عدة حقائب حكومية على فترات متفاوتة، بينها منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد، ثم وزيرا للمياه والطاقة، ووزيرا للاقتصاد والصيد البحري.
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