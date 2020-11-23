الامارات.. عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني من 1 - 3 ديسمبر المقبل في دبي

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات، لدوائر حكومة دبي، ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الخميس 3 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.



واستثنى القرار - الذي أصدرته الدائرة - الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، على أن تقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "" ، وإلى أخيهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين.